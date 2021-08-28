روسيا تنتقد ملصقات انتخابية في ألمانيا

انتقدت روسيا ملصقات انتخابية تعود إلى عقود ظهرت في شمالي ألمانيا وتظهر منطقة كالينينجراد الروسية -كونيجسبيرج سابقا- كجزء من ألمانيا، ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قوله: «لقد شاهدنا التقارير الإعلامية عن هذا، ورد فعلنا سلبي، سلبي». ولم يتضح من الذي وضع الملصقات في ولاية مكلنبورج -فوربومرن، وتظهر الملصقات خريطة بحدود ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية.
وقال بيسكوف إن روسيا تفترض أن الملصقات التي ترجع إلى 72 عاما وصنعت من أجل الانتخابات الاتحادية عام 1949 ليس لها علاقة بالموقف الحالي لبرلين، يذكر أن ألمانيا تجري الانتخابات الاتحادية في 26 سبتمبر المقبل.
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