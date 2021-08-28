350 مهاجرا يفشلون في دخول إسبانيا

ذكر متحدث باسم الحكومة الإسبانية إن نحو 350 مهاجرا حاولوا عبور السياج الحدودي بين المغرب وجيب مليلية الإسباني لكنهم لم ينجحوا.

ونبّه حرس الحدود الإسبان نظراءهم المغاربة قرابة الساعة الخامسة والنصف صباحا إلى أن «مجموعة من 350 إفريقيا من جنوب الصحراء» يحاولون تسلق الحاجز قرب معبر باريو تشينو الحدودي، وأضاف المتحدث أن الحماية المدنية أرسلت مروحية لإبعادهم و«لم ينجح أحد في العبور».

وأوضح أن مجموعة أخرى قوامها أكثر من 300 شخص حاولت الدخول إلى مليلية في 20 أغسطس، لكن لم ينجح أي منهم أيضا في العبور، وقد تمكن أكثر من 50 شخصا، من أصل 150 مهاجرا اقتحموا السياج، من دخول الجيب الإسباني قبل ذلك بثلاثة أيام. كما دخل أكثر من 230 شخصًا إلى مليلية في 22 يوليو في واحد من أكبر التدفقات في السنوات الأخيرة.

ويشكل الجيبان الإسبانيان سبتة ومليلية الحدود البرية الوحيدة لأوروبا مع إفريقيا، ويتدفق عليهما عدد كبير من المهاجرين.