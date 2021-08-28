مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يختتم أعماله ويصدر البيان الختامي

اختتم بالعاصمة العراقية اليوم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي شاركت فيه تسع دول عربية وأجنبية، إضافة إلى عدة منظمات إقليمية ودولية.

وأصدر المؤتمر بيانا ختاميا تناول المحاور التي تم بحثها والاتفاق عليها, من بينها مساندة العراق أمنيا واقتصاديا بما يحقق استقراره وسيادته.

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي عقده في ختام المؤتمر أن بعض الصراعات الداخلية في العراق لها أبعاد إقليمية، كما أن الصراعات الإقليمية لها انعكاسات على الوضع الداخلي العراقي, مؤكدا أن التهدئة في خارج الحدود تنعكس على التهدئة في داخل العراق، موضحا أن البيان الختامي أكد دعم العراق واستقراره وسيادته، داعيا إلى حل المشاكل عن طريق الحوار.

وذكر وزير الخارجية العراقي بأن استقرار العراق يسهم بشكل إيجابي في استقرار المنطقة، معلنا أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سيستمر وسيكون نموذجاً لاجتماعات مماثلة قادمة قد تكون أوسع منه.

وبيّن أن البيان الختامي لمؤتمر بغداد تطرّق للوضع العراقي وخاصة ما يتعلق بالاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر القادم.