وزير الخارجية: الرياض لا تدخر جهدا عن دعم بغداد اقتصاديا وسياسيا

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، إن الرياض لا تدخر جهدا عن دعم بغداد اقتصاديا وسياسيا في المحافل والصعد والمستويات كافة، مشددا على أهمية العلاقات السعودية العراقية والتعاون بين الطرفين.

وأفاد بن فرحان، خلال كلمة في قمة بغداد للتعاون والشراكة، بتأسيس صندوق سعودي عراقي بإسهامات تبلغ 3 مليارات دولار والتعاون في مجال الطاقة، مضيفا أن "ترسيخ الأمن والتنمية في المنطقة يستلزم عراقا مستقرا وآمنا".

ولفت إلى استمرار السعودية بالتعاون مع العراق ودول المنطقة في محاربة التطرف والإرهاب.

وأعلن عن دعم السعودية لحكومة مصطفى الكاظمي، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي، وبما يضمن استقرار العراق ووحدة أراضيه.

وكان وزير الخارجية قد وصل إلى جمهورية العراق، اليوم، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وكان في استقباله والوفد المرافق له في مطار بغداد، وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من منسوبي السفارة.

وعقد وزير الخارجية مع نظيره العراقي جلسة مباحثات ثنائية جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

والتقى وزير الخارجية بالرئيس العراقي مصطفى الكاظمي، الذي استقبله في القصر الرئاسي في العاصمة العراقية بغداد. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.