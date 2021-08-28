بالفيديو.. “GlOBAL MERCY” أكبر مستشفى عائم في العالم يعبر من خلال قناة السويس

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 07:22 مساءً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2021 7:54 مساءً

شهدت حركة الملاحة في قناة السويس المصرية اليوم السبت، حدثاً لافتاً ومميزاً، تمثل بعبور السفينة GlOBAL MERCY “الرحمة العالمية” وهي أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم في أولى رحلاتها البحرية عبر القناة، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مالطا، وفق ما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

ووفق البروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة للمرة الأولى، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة الربان عصام شاهين، والربان طارق إسماعيل للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربانها.

وتتبع السفينة لمنظمة MERCY SHIP الخيرية ويبلغ طولها 174 مترا، وعرضها 28.6 متر، فيما يبلغ غاطسها 6.15 متر، وحمولتها الكلية 37 ألف طن.