لأول مرة منذ سنوات.. السيسي يلتقي أمير قطر في بغداد

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لأول مرة بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”، وذلك منذ أن لم يلتقيا في 2017، بعدما اتخذت مصر قرارا بمقاطعة قطر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في منشور له عبر فيسبوك: ” السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي في العاصمة العراقية بغداد، مع الامير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.”

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان رسمي إن “الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقي في العاصمة العراقية بغداد، مع الامير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر”.

وشهدت العلاقات بين القاهرة والدوحة مؤخرا تحسنا كبيرا بعد سنوات من القطيعة بينهما، وذلك في ظل المصالحة التي جرت بعد توقيع بيان العلا في السعودية مطلع العام الجاري، وأسدلت الستار على الأزمة الخليجية، التي قاطعت بسببها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر منتصف عام 2017.

وفي مايو/أيار الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والذي نقل له رسالة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تضمت دعوة للسيسي لزيارة الدوحة.

واستقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة العراقية بغداد.

وجاء استقبال صالح، لأمير قطر والرئيس المصري في قصر بغداد قبيل انعقاد مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، إلى جانب منظمات دولية.