تونس.. اعتقال ضابطين في قضية تهريب مخدرات

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت النيابة العمومية في تونس، حكمها بالتحفظ على ضابطين من “الديوانة” متهمان في محاولة تهريب أكبر كمية من مادة “الكوكايين” المخدرة في تاريخ البلاد.

الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد “هيثم زناد” قال: إن “النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بضابطين من الديوانة في إطار الأبحاث المجراة في قضية محاولة تهريب 17.5 كيلوغرام من الكوكايين من قبل امرأة تم ضبطها قبل أيام في ميناء حلق الوادي الشمالي”، لافتا إلى أن “مجموعة من أعوان الديوانة بصدد البحث لدى الفرقة الأمنية المختصة تحت أنظار النيابة العمومية”.

وكانت السلطات في تونس قد أعلنت في 15 أغسطس، عن نجاح مصالحها بميناء حلق الوادي الشمالي في إحباط محاولة تهريب 15 صفيحة من مخدر الكوكايين تزن إجمالا 17520 غراما.

إلى جانب ذلك، لفت المسؤول التونسي “زناد” إلى أن “الأبحاث في القضية شهدت تقدما وتم تفكيك الشبكة، في حين أن المعطيات مازالت تكتسي صبغة سرية”، مؤكدا أنه “بالعودة إلى التحركات السابقة للمتهمة، تم التوصل إلى وجود شبهات حول بعض الأعوان، وأن الأبحاث هي التي ستحدد إن كانت الاتصالات لأجل التدخل أم لمجرد معاملات عادية”.

يشار إلى أن السلطات التونسية عثرت على الكمية الكبيرة من المخدرات مخفية بإحكام داخل سيارة قادمة من ميناء روما تقودها مواطنة تونسية مقيمة بالخارج”.