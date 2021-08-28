إضافة 3 قواعد أميركية جديدة لاستضافة اللاجئين الأفغان

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 07:22 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي أن وزارة الدفاع الأمريكية أضافت 3 قواعد عسكرية أمريكية أخرى إلى قائمة المنشآت التي ستساعد مؤقتا في إيواء الأفغان الذين تم إجلاؤهم.

وقال كيربي “يمكن لوزارة الدفاع أن تعلن أنها رخصت لقاعدة مشاة البحرية كوانتيكو بولاية فيرجينيا، فورت بيكيت فيرجينيا، وقاعدة هولومان الجوية في ولاية نيو مكسيكو، لتقديم دعم إضافي للبعثة الأمريكية لإجلاء طالبي تأشيرة الهجرة الأفغانية الخاصة وأسرهم وغيرهم من الأفراد المعرضين للخطر.

وأضاف كيربي أن القواعد الثلاث الجديدة تنضم إلى فورت لي بولاية فيرجينيا، فورت ماكوي ويسكونسن، وفورت بليس في تكساس، وجوينت بيس ماكجوير ديكس ليكهورست في نيوجيرسي، في تقديم الدعم. وتتسع المنشآت السبع مجتمعة لما يصل إلى 50000 أفغاني وعائلاتهم.

وحتى وقت مبكر من صباح الجمعة، أجلت القوات الأمريكية 111 ألف شخص من أفغانستان منذ نهاية يوليو، بحسب صحيفة “ذا هيل”.