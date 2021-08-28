جون كيربي: الغارة الجوية في أفغانستان أمس قتلت عنصرين من داعش وأصابت آخر

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن الغارة الجوية في أفغانستان أمس قتلت عنصرين من داعش وأصابت آخر.



وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في إفادة صحفية، إلى أن القتيلان في الغارة الأمريكية ضد تنظيم داعش، كانا متورطين في هجوم مطار كابول.

وشدد جون كيربي على أن القوات الأمريكية "بدأت الانسحاب التدريجي من أفغانستان".

وارتفع عدد ضحايا التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا، الخميس، قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول إلى 79 قتيلا، و120 جريحا، بحسب مسؤول بالصحة الأفغانية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بمستشفى في كابول قوله، إن عدد الأفغان الذين قتلوا في هجوم استهدف مطار العاصمة كابول ارتفع إلى 79 قتيلا، وإصابة 120 شخصا.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلت عن مسؤول قوله: إن 95 أفغانيا على الأقل قتلوا خلال التفجيرات الانتحارية التي وقعت الخميس"، في أكثر الأيام دموية للقوات الأمريكية بأفغانستان منذ أغسطس/آب 2011.