شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة : إجلاء 6800 شخص من «كابل» خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الولايات المتحدة أنه خلال الساعات الـ 24 الماضية تم إجلاء ما يقرب من 6800 شخص من كابُل.

وأوضح البيت الأبيض في بيان صحفي اليوم أن 32 رحلة جوية عسكرية أمريكية نقلت حوالي 4000 شخص، بينما نقلت 34 رحلة طيران للتحالف 2800 شخص.

وأفاد أنه منذ 14 أغسطس قامت الولايات المتحدة بإجلاء وتسهيل إجلاء ما يقرب من 111900 شخص، مشيرًا إلى أنه منذ نهاية يوليو أعادت تحديد مواقع ما يقرب من 117،500 شخص.