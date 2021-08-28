البيت الأبيض يحذّر من أيام ساخنة في أفغانستان

ازدادت حدّة التوتر اليوم السبت في أفغانستان بعدما نفذت الولايات المتحدة ضربة بطائرة مسيرة قتلت عضواً مسؤولاً عن التخطيط في تنظيم داعش، وذلك بعد يومين من إعلان التنظيم مسؤوليته عن تفجير خارج مطار كابول أودى بحياة عشرات.

وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي بيل أوربان إنّ "القوات العسكرية الأميركية نفذت اليوم عملية لمكافحة الإرهاب عبر الأفق ضد مخطط لداعش- خراسان. ووقعت الغارة الجوية بدون طيار في إقليم ننجرهار بأفغانستان".

وفيما تتأهب القوات الغربية التى تتولى تنظيم جسر جوي من أفغانستان لمزيد من الهجمات اليوم السبت، حذّر البيت الأبيض من الأيام الأخيرة، التي تسبق إنهاء جلاء القوات الأميركية من أفغانستان، متوقعاً بذلك هجمات عسكرية، ووصفها بالأكثر خطورة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الضربة التي نفذها الجيش الأميركي هي الأولى منذ الهجوم الذي وقع الخميس في مطار كابول وأدى إلى سقوط 85 قتيلا على الأقل بينهم 13 جنديا أميركياً، وأتت بعد يوم من تعهّد جو بايدن بالرد.

وأودى هجوم الخميس بحياة 92 فرداً منهم 13 جندياَ أميركياً ليصبح أكبر الهجمات فتكاً في صفوف القوات الأميركية بأفغانستان منذ 2011.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن الضربة وقعت في إقليم ننكرهار المتاخم لباكستان شرقي كابول، لكنها لم توضح ما إذا كان الهدف مرتبطاً بهجوم المطار.

وبعد الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان، توعّد الرئيس الأميركي جو بايدن بالرد. وقال لمنفذي الهجوم "سنلاحقكم ونجعلكم تدفعون الثمن".

وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض ووصف فيه جنود بلاده الذين قتلوا في الهجوم الانتحاري بأنّهم "أبطال"، قال بايدن "لأولئك الذين نفّذوا هذا الهجوم وكذلك لأي شخص يتمنّى الضرر لأميركا، اعلموا هذا: لن نسامح. لن ننسى. سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن في الزمان والمكان اللذين سنختارهما".

وتقول واشنطن إن خطر وقوع اعتداءات جديدة قائم. وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركيّة (البنتاغون) جون كيربي "نقدر أنه ما زالت هناك (...) تهديدات محدّدة وتتمتع بالصدقية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن هجوماً آخر "مرجحاً" استنادا إلى خبراء أمنيين. وأضافت أن الأيام القليلة المقبلة ستكون "الفترة الأكثر خطورة حتى الآن".

وكما حدث عشية الهجوم، طلبت سفارة الولايات المتحدة في كابول في تحذير أمني مساء الجمعة من الرعايا الأميركيين مغادرة محيط المطار "فورا". وقالت السفارة "بسبب التهديدات الأمنية في مطار كابول، ما زلنا ننصح المواطنين الأميركيين بتجنب الذهاب إلى المطار وتجنب بوابات المطار".

وأدى تبادل هجمات عبر وسائل الإعلام بين حركة طالبان وواشنطن إلى تصاعد التوتر الحاد أصلا، قبل أيام قليلة من الموعد النهائي المحدد في 31 آب/أغسطس لانسحاب الجنود الأميركيين من أفغانستان بعد عشرين عاما من الحرب، الذي يشهد أيضا انتهاء عمليات إجلاء للقوات الأجنبية الأخرى.

وقال الناطق باسم البنتاغون إن حكام البلاد الجدد "لا يهتمون بأي من بوابات الصعود ولا بأي عمليات في المطار"، مؤكدا أن المطار "ما زال تحت سيطرة الجيش الأميركي".

وكانت طالبان أعلنت قبل ذلك أنها سيطرت على أجزاء عدة من المطار. وكتب أحد الناطقين باسم الحركة بلال كريمي في تغريدة "اليوم أخلى الأميركيون ثلاثة أماكن مهمة من الجزء العسكري من مطار كابول واصحبت تحت سيطرة الإمارة الإسلامية".

أبرز الأحداث منذ دخول مقاتلي طالبان إلى أفغانستان

وقال البيت الأبيض إنّ الأيام القليلة المقبلة ستكون على الأرجح الأشد خطراً على عملية الإجلاء الأميركية؛ كما كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن نقل زهاء 111 ألف فرد خارج أفغانستان خلال الأسبوعين الماضيين. ونصحت السفارة الأميركية في كابول رعاياها في بيان على موقعها الالكتروني بتجنب الذهاب إلى مطار العاصمة الأفغانية بسبب تهديدات أمنية.

وقالت السفارة في البيان إنه ينبغي للمتواجدين عند بوابات المطار المغادرة على الفور.

وتسابق القوات الأميركية والقوات الحليفة لها الزمن لاستكمال إجلاء مواطنيها وأفغان معرّضين للخطر والانسحاب قبل الموعد النهائي المقرّر الثلاثاء الذي حدّده الرئيس الأمير كي جو بايدن، وذلك بعدعقدين من الوجود العسكري الأميركي هناك.

ورغم إجلاء آلاف إلا أن عددهم لا يزال قليلا مقارنة بأولئك الذين لم يتمكنوا من الخروج.

وتجمعت حشود خارج المطار في محاولة للوصول إلى رحلات إجلاء بدأت منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة يوم 15 أغسطس آب رغم أن حراساً من الحركة منعوا الناس من الاقتراب من المطار يوم الجمعة.

وقال مسؤول بمستشفى في تصريح لرويترز أمس الجمعة إنّ عدد الأفغان الذين قتلوا في هجوم المطار ارتفع إلى 79 مضيفا أن أكثر من 120 أصيبوا. وذكرت بعض وسائل الإعلام أن ما يصل إلى 170 قتلوا في الهجوم.



استكمال عمليات إجلاء القوات الأجنبية

تم إجلاء حوالي 109 آلاف شخص منذ 14 آب/أغسطس أي قبل يوم واحد من استيلاء طالبان على السلطة في كابول، حسب أحدث الأرقام الصادرة عن الحكومة الأميركية.

ودعا حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى استمرار عمليات الإجلاء على الرغم من الهجوم.

واختتمت فرنسا مساء الجمعة، جسرها الجوي الذي سمح بإجلاء "حوالى ثلاثة آلاف شخص بينهم أكثر من 2600 أفغاني"، حسب وزيرة الجيوش فلورانس بارلي.

والتقى وفد فرنسي بممثلين لطالبان في الدوحة الخميس للمرة الأولى منذ توليهم السلطة في أفغانستان في 15 آب/أغسطس. وتناولت المحادثات الوضع في مطار كابول وعمليات الإجلاء، حسب الطرفين.

وأعلنت سويسرا وإيطاليا وإسبانيا والسويد الجمعة أنها أنهت رحلات الإجلاء، على غرار ألمانيا وهولندا وكندا وأستراليا قبلها.

في الجانب البريطاني، أصبحت عمليات الإجلاء في "ساعاتها الأخيرة" بتقدير رئيس رئيس الوزراء بوريس جونسون. لكن لندن "ستفعل ما بوسعها" للمساعدة في إخراج "الأفغان المؤهلين للجوء.



تخوّف أفغاني من حكم طالبان

سعت حركة طالبان منذ عودتها إلى إظهار صورة انفتاح واعتدال. لكن العديد من الأفغان ومعظمهم في المدن ومن المتعلمين يخشون ألا تقيم سوى النوع نفسه من النظام الأصولي والقاسي الذي شهدته البلاد خلال حكمها بين 1996 و2001.

ويخشى الذين عملوا في السنوات الأخيرة مع أجانب أو مع الحكومة المخلوعة الموالية للغرب خصوصا أن يتم إسكاتهم أو حتى ملاحقتهم. وهذا ما عزز تدفق العديد من المرشحين لمغادرة البلاد.

وقال مفاوض طالبان السابق في محادثات السلام بالدوحة شير محمد عباس ستانيكزاي في مسعى لطمأنة هؤلاء الأفغان إن النساء يتمتعن بالحق في العمل. وقال في مؤتمر صحافي "يمكنهن العمل والدراسة والمشاركة في السياسة والقيام بأعمال تجارية".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع الاثنين بشأن الوضع في أفغانستان.