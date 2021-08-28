قمة بغداد تجمع قادة الشرق الأوسط بعد عقود من الغياب

بعد عقود من غياب القادة العرب عن بغداد، استضافت العاصمة العراقية اليوم السبت قمة رفيعة المستوى يلتقي خلالها قادة الشرق الأوسط مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف تعزيز الحوار بين الجيران العرب.

وفيما لا يتوقع المسؤولون العراقيون إحراز أيّ تقدم دبلوماسي كبير خلال القمة، إلاّ أنّهم يعتبرونها إنجازاً لجمعها دول متناحرة على نفس الطاولة.

يُنظر إلى استضافة العراق للمحادثات على أنها خطوة مهمة. فبعد عقود من الصراع، تسعى البلاد إلى استعادة دورها القيادي ومكانتها في العالم العربي.

ويُعتبر اجتماع اليوم فرصة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لعرض جهوده الأخيرة لتصوير العراق كوسيط محايد في أزمات المنطقة وإعادة التعامل مع العالم بعد عقود من الصراع. كما يُنظر للقمة بأنّها دفعة كبيرة للعراق وقيادته العليا، حيث يرسل رسالة تضامن عربي مع البلاد، التي تم سحبها بشكل متزايد إلى فلك إيران في السنوات الأخيرة. وكان القادة العرب يتجنبون دخول البلاد إلى حد كبير على مدى العقود القليلة الماضية بسبب مخاوف أمنية وسط حروب متتالية واضطرابات داخلية، وكثيرا ما تعرّض مطارها لهجمات بالصواريخ من قبل المتمردين.

في هذا الإطار، قال المحلّل السياسي إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي في بغداد: "هذه القمة تمثل عودة العراق كلاعب محوري في المنطقة. فجلوس الأحزاب المتنافسة على طاولة واحدة هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه."

وانتشرت قوات عراقية خاصة في بغداد خاصة حول المنطقة الخضراء التي تضم سفارات أجنبية ومقر الحكومة العراقية.

تسع دول ستشارك في قمّة بغداد يوم السبت

الدول المشاركة في قمة بغداد

تشارك في المؤتمر مصر ممثلةً برئيسها عبد الفتاح السيسي والأردن ممثلةً بالملك عبدالله الثاني وايران ممثلةً بوزير خارجيتها الجديد حسين أمير عبد اللهيان، فضلاً عن السعودية ممثلةً بوزير الخارجية فيصل بن فرحان.

وتشارك أيضاً قطر ممثلةً بأميرها تميم آل ثاني وتركيا التي حضر وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو إلى القمة، وكذلك رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح ونائب رئيس الامارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماع يوم السبت بأنه "تاريخي"، وعرض خلال اجتماع مع الكاظمي عودة العراق إلى الاستقرار بعد الحرب المدمرة ضد تنظيم داعش، الذي هُزِم في عام 2017.

وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد إنه "لا ينبغي التراخي" في مواجهة الجهاديين، مؤكداً أن "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً".

ونوّه إلى أن العراق عانى الكثير من الحروب والويلات وأن بلاده ملتزمة بتقديم الدعم للعراق وقواته المسلحة لمكافحة الإرهاب وبعدد من المشاريع في البنى التحتية العراقية، معتبراً أن نجاح الانتخابات المقبلة في العراق في مصلحة الجميع.

وأكد الكاظمي من جهته أن "العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب". وقال "نرفض أن يكون العراق منطلقا لأي تهديد لأي جهة"، مشيرا إلى أن القضاء التام على الإرهاب يتطلب مواجهة الظروف والبيئة الحاضنة له.

وأضاف الكاظمي لدى افتتاحه مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة أنه لا عودة للماضي أو المسارات غير الديمقراطية أو الحروب العبثية، وأن "ما يجمع شعوبنا أكثر مما يفرقها ".

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "إنّ وجودنا في بغداد هو لتعزيز سياسة الانفتاح، وإن دعم العراق أولوية للجميع."

من جانبه، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته على أن العراق مؤهل لدور فاعل في إرساء الأمن والسلام في المنطقة، وأن أمن العراق من أمن دول المنطقة، داعياً المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم للعراق.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "نريد تدشين مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي"، لافتاَ إلى أنّ للعراق العزيمة التي تشجعنا على التكاتف معا، منوها بالكثير من الإنجازات تم تحقيقها في العراق، وبأن الجيش العراقي تمكن من إلحاق الهزيمة بالإرهاب.

وأكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد أن استقرار الأمن في العراق يسهم في استقرار المنطقة، وأن العراق تمكن من التغلب على معظم التحديات التي واجهته، مثمناً تعاون العراق في إغلاق ملف المفقودين والأرشيف.

وزير الخارجيّة السّعودي يرأس وفد المملكة إلى قمّة بغداد



أفغانستان حاضرة في القمة

من المتوقع أن يطغى الوضع في أفغانستان على القمة، ويفترض أن تهيمن على محادثات مؤتمر "التعاون والشراكة" التطورات المتسارعة في أفغانستان مع بروز تنظيم داعش الذي تمّ دحره في العراق في 2017 وفي سوريا في 2018 بدعم من تحالف دولي بقيادة أميركية.

ويتوقع أن تتم مناقشة تعزيز الحوار الإقليمي والتعاون الاقتصادي وسبل مواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخي، واستقرار العراق، وفق مصدر حكومي عراقي.