موسكو ـ د ب أ: أعلنت وزارة الطوارئ فى كازاخستان أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم فى أعقاب سلسلة من الانفجارات فى مستودع للذخيرة. أصيب حوالي 100 شخص، جميعهم من العسكريين وعناصر الدفاع المدني وأفراد خدمات الطوارئ، في الانفجار الذي وقع في منشأة عسكرية في منطقة جامبيل بجنوب كازاخستان. وأظهرت صور نشرت للمجمع العسكري عدة مبان محترقة بالقرب من بلدة تاراس. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت حريقا كبيرا وعمودا طويلا من الدخان. وقال وزير الدفاع الكازاخستاني نورلان يرميكباييف، الذي عرض استقالته بشأن الحادث، إن سبب الانفجارات لا يزال غير واضح ولا يزال قيد التحقيق. وطبقا لوسائل إعلام رسمية في كازاخستان، فإن مستودع الذخيرة يستخدم لتخزين أكثر من 500 طن من المتفجرات.

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى فـي انفجارات بمستودع ذخيرة فـي كازاخستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.