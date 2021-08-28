الاستخبارات الأميركية: كورونا لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي

■ السعودية تسجل أدنى مستوى بإصابات كورونا

■ عقوبات لرافضي اللقاحات فـي مصر

■ الوفيات تقفز 11% خلال أيام قليلة بأميركا

■ ابتكار لقاح الطماطم فـي أوزبكستان

■ يوليو يسجل أعلى حصيلة وفيات شهرية فـي روسيا

■ ألمانيا تعتزم إعطاء 70 مليون جرعة لقاح لإفريقيا

■ لقاح صيني جديد يظهر كفاءة بنسبة 82% ضد كورونا

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات:

توصلت وكالات الاستخبارات الأميركية إلى “اتفاق واسع” على أن فيروس كورونا لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي، وقدّرت معظم الوكالات بـ”ثقة ضعيفة” أن الفيروس لم تجر هندسته وراثياً، وفقاً لملخص تقرير غير مصنف بالسري. لكن الوكالات الأميركية لا تزال منقسمة حول منشأ الفيروس، حيث رجحت أربع وكالات إضافة إلى مجلس الاستخبارات الوطني التعرض الطبيعي لحيوان كتفسير مرجح، فيما تنحاز وكالة واحدة إلى نظرية تسرب الفيروس من مختبر وثلاث وكالات لا تزال غير قادرة على التوصل إلى استنتاج. ولا تعتقد الولايات المتحدة أنه كان لدى المسؤولين الصينيين معرفة مسبقة بالفيروس قبل بدء موجة التفشي الأولى، على الرغم من أن التقرير يلقي باللوم عليها. وأشار التقرير إلى أن مجتمع الاستخبارات سيحتاج إلى مزيد من المعلومات عن الأيام الأولى للوباء لتقديم “تفسير أكثر تحديداً لأصل كورونا”. وكتب مجتمع الاستخبارات: “تفتقر اللجنة الدولية والمجتمع العلمي العالمي إلى العينات السريرية أو الفهم الكامل للبيانات الوبائية من أولى حالات كورونا”. وقال التقرير: “من المرجح أن يكون تعاون الصين ضرورياً للتوصل إلى تقييم قاطع لأصول كورونا، ومع ذلك، تواصل بكين عرقلة التحقيق العالمي، وتقاوم تبادل المعلومات وتلقي اللوم على الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة”. خليجيا، كشفت الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية، استمرار انخفاض عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد19) مسجلة أدنى مستوى منذ 27 يناير2021 بعد أن ارتفع عدد الذين تلقوا اللقاح إلى اكثر من 35.6 مليون شخص. في مصر تزايدت التحذيرات التي أطلقها مسئولون لرافضي الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما لوح عدد من الوزراء باللجوء إلى “إجراءات قانونية” لمعاقبتهم وحثهم على التطعيم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

دوليا، ارتفعت حالات الوفاة المرتبطة بـ”كوفيد 19” في الولايات المتحدة في آخر سبعة أيام بنسبة 11% تقريبا عن الفترة السابقة، حسبما ذكرت مديرة السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وقالت روشيل والينسكي في إفادة صحفية في البيت الأبيض: “ارتفع معدل الوفيات اليومية على مدار سبعة أيام إلى ما يقرب من 864 حالة وفاة يوميا، بزيادة قدرها 11% تقريبا عن فترة الأيام السبعة السابقة”. في السياق طور موظفو مركز علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم في أوزبكستان لقاحا صالحا للأكل ضد فيروس كورونا. وقال أحد المختصين في برنامج “زامون” على قناة “سيفيملي” المحلية، “أدخلنا فيروس كورونا إلى خلية نباتية عن طريق الاستنساخ. بعد أن يأكل المريض طماطم محصنة، يدخل الجسم البشري ويتم إطلاق الأجسام المضادة من خلايا الطماطم”. من جهتها قالت هيئة الإحصاءات الاتحادية “روستات” إن روسيا سجلت أعلى حصيلة وفيات شهرية بكوفيد19 في يوليو الماضي بلغت 50421 وفاة بالمرض أو بمضاعفات مرتبطة به. الى ذلك، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا ستوفر 70 مليون جرعة لقاح للوقاية من كوفيد19 لدول إفريقية وهو ما يفوق ضعف التعهد السابق الذي كان يبلغ 30 مليون جرعة. وأضافت في مؤتمر صحفي بعد قمة مع زعماء أفارقة “ستتيح ألمانيا، ليس فقط 30 مليون جرعة لقاح بل ما يصل إلى 70 مليون جرعة”.

آسيويا، أظهر لقاح من انتاج شركة “تشونجتشينج” زيفي للمنتجات الحيوية فعالية بنسبة 82 % ضد الإصابات الشديدة بكورونا، ما يعزز جهود الصين لتلقيح كل سكانه. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلاً عن الشركة أن المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح المسمى “زد اف 2001” أظهرت كفاءة بنسبة 92.93% ضد سلالة ألفا ونحو 78 % ضد دلتا الشديدة العدوى.