أفغانستان: ضربة جوية أميركية ضد «داعش».. وتحذير جديد بشأن المطار

طالبان تدعو عاملات الرعاية الصحية للعودة لأعمالهن

كابول ـ واشنطن ـ وكالات: شنت الولايات المتحدة ضربة جوية على هدف قالت إنه لتنظيم “داعش” في افغانستان وذلك ردا على الهجوم الدموي الذي وقع يوم الخميس في مطار كابول. وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى بيل أوربان إن الدلائل الأولية تشير إلى أن الهدف، وهو مخطط لتنظيم داعش ـ ولاية خراسان، قتل في الهجوم الذي شنته طائرة بدون طيار في إقليم ننجرهار بأفغانستان. وأشار إلى أنه لا توجد خسائر بشرية معروفة بين المدنيين. وفي السياق أصدرت السفارة الأميركية في أفغانستان تحذيرا أمنيا جديدا لمواطنيها في مطار كابول في وقت مبكر من صباح أمس. وقالت السفارة في تحذيرها المحدث إنه يتعين على كل المواطنين الأميركيين في المطار عند بوابة “أبي” والبوابة الشرقية والبوابة الشمالية وبوابة وزارة الداخلية الجديدة المغادرة على الفور. وقالت السفارة إن النصيحة الموجهة لكل المواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى المطار لا تزال قائمة. وقتل عشرات الأشخاص في تفجير استهدف المطار يوم الخميس، من بينهم 13 جنديا أميركيا. في غضون ذلك وبعد مرور أسبوعين على العودة إلى السلطة في أفغانستان، دعت حركة طالبان جميع النساء العاملات في قطاع الصحة العامة إلى العودة إلى العمل. وأصدرت وزارة الصحة تعليماتها للعاملات في مجال الرعاية الصحية في العاصمة كابول والأقاليم بالعودة إلى وظائفهن، حسبما قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر، في وقت متأخر ليلة الجمعة.