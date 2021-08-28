الأمن والدبلوماسية والاقتصاد محاور «بغداد للتعاون والشراكة»

بغداد ـ وكالات: تصدرت قضايا الاقتصاد والأمن والدبلوماسية محاور قمة بغداد للتعاون والشراكة التي انعقدت أمس بحضور دولي واسع استضافه العراق الذي يريد من جيرانه التحاور مع بعضهم البعض. وقال مسؤول في الحكومة العراقية إن جعل هذه الدول تجلس حول الطاولة إنجازا كافيا”.

ويشارك في القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونائب رئيس الدولة رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم ووزراء خارجية كل من السعودية وتركيا وإيران والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، وممثلين عن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومجموعة دول العشرين والإتحاد الاوروبي. وتهدف زيارة ماكرون إلى العراق على مدى يومين إلى دعم الحوار الإقليمي والالتقاء بالقادة السياسيين العراقيين وزيارة القوات الخاصة الفرنسية المشاركة في القتال المستمر ضد داعش. وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أن العراق يرفض استخدام أراضيه منطلقا للصراعات الإقليمية الدولية. وأضاف أن “انعقاد مؤتمر بغداد يجسد رؤية العراق لضرورة التعاون، وأن الإرهاب لن يجد له موضع قدم في العراق”. وتابع أن “العراق واجه تحديات خطيرة، وأن هذا المؤتمر هو رسالة دعم للعراق ويعقد في ظرف حساس وتاريخي”.