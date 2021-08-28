واشنطن ـ رويترز: قال مسؤول أميركي لرويترز إن مسؤولا كبيرا بوزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” أجرى محادثات مع الجيش الصيني وذلك للمرة الأولى منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير مشيرا إلى أنها تركزت على إدارة المخاطر بين البلدين. وتضع الولايات المتحدة مواجهة الصين في قلب سياستها للأمن القومي منذ سنوات، ووصفت إدارة بايدن المنافسة مع الصين بأنها”أكبر اختبار جيوسياسي” في القرن الحالي. وذكر المسؤول الأميركي الذي طلب عدم نشر اسمه أن مايكل تشيس، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الصين، تحدث الأسبوع الماضي مع الميجر جنرال الصيني هوانج شوبنج نائب مدير مكتب الجيش الصيني للتعاون العسكري الدولي. وأضاف المسؤول أن تشيس ركز على “إدارة الأزمات والمخاطر”.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: البنتاجون أجرى محادثات مع الجيش الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.