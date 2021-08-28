مقتل قياديين من 'داعش' بضربة أمريكية في أفغانستان

وقال المسؤول العسكري الأمريكي خلال موجز صحفي في البنتاغون اليوم السبت: "يمكنني التأكيد استنادا على معلومات جديدة على مقتل هدفين اثنين رفيعي المستوى من داعش وإصابة آخر".

وأضاف اللواء تايلور أن الضربة لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين.



وفي وقت سابق أعلن عسكريون أمريكيون عن مقتل عنصر واحد من تنظيم "داعش" في أفغانستان جراء غارة جوية شنتها طائرة مسيرة.