منتخبنا الوطني يتوجه الى سيئول لمواجهة الشمشون الكوري

توجه وفد منتخبنا الوطني، اليوم السبت، إلى سيئول لملاقاة كوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وفد منتخبنا الوطني توجه إلى سيئول لملاقاة كوريا الجنوبية في الثاني من الشهر المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".



وفي سياق متصل اعلنت وزارة النقل في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "طائرة الخطوط الجوية العراقية غادرت العاصمة بغداد الى مدينة سيئول الكورية لنقل وفد المنخب الوطني "اسود الرافدين" للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022".

