الإجلاء والقضايا الإنسانية.. مشاورات فرنسية مع حركة طالبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم السبت، إن هناك مناقشات أولية مع حركة طالبان بشأن قضايا إنسانية.

وتشمل المناقشات الفرنسية مع حركة طالبان كيفية إخراج الأشخاص المعرضين للخطر من أفغانستان.

وأعلن ماكرون أنه تم إجلاء 2834 شخصاً من أفغانستان.



تصريحات ماكرون جاءت على هامش مشاركته، اليوم السبت، في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

الخميس الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي سحب سفير بلاده لدى أفغانستان قريبا، مشيرا إلى أن الأوضاع في أفغانستان خطرة.

وقال ماكرون: "إننا لا نضمن أننا سننجح في إتمام عملية الإجلاء من كابول، سنعمل مع الولايات المتحدة على ضمان الأمن ووصول المساعدات للشعب الأفغاني".

وتابع: نتواصل مع طالبان بشأن عملية الإجلاء من مطار كابول وتأمين حافلات تنقل رعايانا وأجانب آخرين، ولم يتوقع أحد تدهور الأوضاع بهذا الشكل السريع في كابول.

جاءت تصريحات ماكرون بعد قليل من انفجار مزدوج وقع خارج مطار كابول الخميس، أسفر عن سقوط ضحايا بين الأفغان والجنود الأمريكيين.

