شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي يلتقي وزير الخارجية الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان، على هامش أعمال "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، والذي انعقد اليوم في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة إقليمية ودولية، حيث ترأس سموه، وفد الإمارات، وتمنى سموه له النجاح في مهامه الجديدة.

