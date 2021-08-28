أول فيديو من لقاء السيسي وأمير قطر بعد سنوات من التوتر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نشرت رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يرصد لقاء الرئيس عبد الفاح السيسي مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في أول اجتماع بينهما بعد سنوات من التوتر بين البلدين.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة العراقية بغداد، مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، بأن الرئيس أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية.

من جانبه؛ أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين، مؤكداً في هذا الإطار تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

واضاف المتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه "بيان العلا".

كما التقى الرئيس بكل من الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية والرئيس العراقي برهم صالح.