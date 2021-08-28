شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الحضرية ينتهي من أعمال الحصر العمراني والاجتماعي بدمياط ضمن مشروع التطوير ‏الحضري التشاركي ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق صندوق التنمية الحضرية، أعمال الحصر التي يقوم بها بمحافظة دمياط ضمن مشروع ‏‏"التطوير الحضري التشاركي على مستوى المدينة"، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين صندوق التنمية الحضرية و‏التابع لرئاسة مجلس الوزراء وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - مكتب مصر. ‏

‏وأوضح المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، أن فريقا من الصندوق قام على مدار ١٠ أيام، بأعمال الحصر العمراني والاجتماعي وحصر المشكلات والمقومات لمدينتي دمياط ‏وكفر سعد بمحافظة دمياط، التي تمثل المرحلة الثانية من دراسة "تصنيف مناطق التطوير العمراني ‏لمحافظة دمياط"، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت مدينتي رأس البر وعزبة البرج.‏

كما لفت المدير التنفيذي للصندوق، إلى أن اختيار محافظة دمياط لتكون المحافظة الأولى لتطبيق معايير ‏ومؤشرات التصنيف يرجع إلى ما تتميز به مدن المحافظة من التنوع؛ جغرافيا، وعمرانيا، واقتصاديا، مما ‏يُتيح إتمام تجربة جميع المعايير بصورة تسمح بتعميمها على باقي محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه يتم من خلال الدراسة، تطبيق قائمة من معايير ومؤشرات تصنيف ‏مناطق التطوير العمراني، من خلال استخدام نُظم المعلومات الجغرافية واعتمادا على التكنولوجيا الرقمية ‏باستخدام أجهزة التابلت؛ بهدف إعداد قواعد بيانات متكاملة للمدينة، حيث يتم من خلالها توجيه استثمارات ‏التنمية الحضرية المتكاملة طبقا لأولويات المدينة وما تستهدفه "رؤية مصر ٢٠٣٠" .‏