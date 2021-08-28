شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مظاهرات في «برلين» بسبب إجراءات قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خرج الآلاف في برلين اليوم السبت للاحتجاج على إجراءات الحكومة بشأن فيروس كورونا، على الرغم من الحظر المفروض على العديد من التجمعات المخطط لها.

وحظرت الشرطة تسع مظاهرات مقررة اليوم السبت، وقضت محكمة بالموافقة على السماح باحتجاج واحد يومي السبت والأحد والذي من المقرر أن يشارك فيه 500 شخص.

تمركز أكثر من 2000 شرطي في جميع أنحاء المدينة للرد على من حضروا على الرغم من الحظر، وتأتي احتجاجات السبت وسط نقاشات في ألمانيا حول عما إذا كان سيتم فرض قيود على الأشخاص غير المطعمين، وهو سؤال أصبح أكثر إلحاحًا مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.