محمد بن راشد: تحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، على هامش قمة بغداد للتعاون والشراكة ، وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان، متمنياً له النجاح في مهامه الجديدة.

وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر "تويتر": "التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادىء الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق".

