الصليب الأحمر يكشف حصيلة مفقودي العنف و"الكوارث" بجنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدولة جنوب السودان عن حصيلة المفقودين جراء أعمال العنف والكوارث الطبيعية منذ الاستقلال.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هناك نحو 5 آلاف و300 مفقود على امتداد البلاد بسبب الكوارث الطبيعية وأعمال الاقتتال العشائري والعنف منذ الاستقلال.

وكشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن هذا الرقم في ختام أعمال مؤتمر المائدة المستديرة الخاص بالترتيبات الخاصة بإحياء ذكرى اليوم العالمي للمفقودين، والذي يصادف الإثنين المقبل 30 أغسطس 2021.

وقالت نوران حواس، مسؤولة الحماية باللجنة، في كلمة لها اليوم بجوبا، إنهم استطاعوا توثيق عدد من حالات الاختفاء والفقدان والتي تعود في غالبها لأسباب تتعلق بالكوارث الطبيعية، والهجرة والصراعات المسلحة الأخرى مثل الحرب الأهلية.

وأضافت: "صحيح أننا لم نتمكن من العثور على العدد الكلي للأشخاص المفقودين في جنوب السودان، لكننا استطعنا حصر 5 آلاف و300 حالة موثقة بالتفاصيل".

من جهته قال بيتر ميان، وزير الشؤون الإنسانية بدولة جنوب السودان في كلمة له، إن جنوب السودان شهدت وقوع العديد من الكوارث التي أدت إلى اختفاء وفقدان المواطنين مثل الفيضانات والصراعات العشائرية إلى جانب "الكوارث الأخرى بفعل الإنسان".

وأضاف قائلا: "معروف أنه في أي نزاع أو اقتتال هناك كوارث تقع يدفع ثمنها الأبرياء الذين يموت بعضهم ويختفي البعض الآخر منهم، ونحن من جانبا سنتولى مسؤوليتنا من أجل العثور على المفقودين ولمّ شملهم مع أسرهم".

هذا، وشهدت جنوب السودان منذ استقلالها وقوع العديد من أعمال العنف والمواجهات المسلحة بين المجتمعات المحلية بسبب الحملات الثأرية وغارات نهب الأبقار، إلى جانب الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد في عام 2013، والتي أدت إلى مقتل ما يزيد عن 300 ألف من المدنيين، بجانب تشريد ما يزيد عن مليوني شخص فروا إلى دول الجوار ومعسكرات اللجوء داخل البلاد.

وفي 2018 توصلت الحكومة وعدد من الفصائل المسلحة لاتفاق سلام تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية، إلا أن أعمال العنف والاقتتال لا تزال مستمرة في أجزاء واسعة بالبلاد، بسبب رفض بعض الفصائل التوقيع على الاتفاق إلى جانب تجدد المواجهات المسلحة بين المجتمعات العشائرية.