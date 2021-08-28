على هامش قمة جوار العراق.. السيسي يلتقي أمير قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، السبت، على هامش قمة جوار العراق المنعقدة في بغداد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية.



من جانبه؛ أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين.





وأكد أمير قطر في هذا الإطار تطلع بلاده لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس السيسي في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

واضاف المتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه "بيان العلا".





وفي 25 مايو الماضي، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.



ونقل وزير خارجية قطر، إلى الرئيس المصري رسالة من أمير قطر، تضمنت توجيه الدعوة لزيارة الدوحة.

وأعرب أمير قطر في رسالته عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال قمة جوار العراق في بغداد بمشاركة خليجية وعربية وفرنسية متميزة بهدف منح البلد المضيف دوراً بناء لمعالجة الأزمات بالمنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي.



وخلال القمة، دعا الرئيس المصري إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون مع العراق.

ووصف السيسي العراق بأنه "إحدى قلاع العروبة ومراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي".

وأضاف: "العراق واجه على مدى السنوات الماضية التأثيرات السلبية للإرهاب والحروب، وعلينا أن نتوحد في مواجهة ما يهدد مستقبل شعوبنا باعتماد سياسات تنموية حقيقية".



ولفت إلى أن "العراق شهد تدخلات خارجية متنوعة، وعلينا التكاتف معه، كما ننظر بتقدير بالغ للإنجازات التي حققها العراق الفترة الماضية".



وثمن الرئيس المصري "ما حققه العراق من دحر الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش".

وعلى هامش القمة أيضا التقى أمير قطر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.