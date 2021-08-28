المملكة السعودية تسجل أقل حصيلة إصابات ووفيات بكورونا منذ يناير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل أقل عدد من الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا في المملكة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 543796 حالة مؤكدة، بزيادة 234 إصابة عن المسجلة، الجمعة، والتي بلغت 244 حالة.

وسجل بذلك عدد الإصابات الجديدة بكورونا أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وتم تسجيل 409 حالات شفاء جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 531733 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8526 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 3537 حالة، منها 978 حالة حرجة.