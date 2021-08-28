وزير الخارجية الإيطالي يعلن أن بلاده أجلت نحو 5 آلاف شخص من افغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، السبت، أن بلاده أجلت نحو 5 آلاف شخص من افغانستان، ما يشكل أكبر عدد من الأفغان بين دول الاتحاد الأوروبي التي شاركت في هذه العملية.



وقال دي مايو في مطار روما فيوميتشينو: "أود أن اشكر جميع من عملوا في الأيام الأخيرة على إجلاء نحو 5 آلاف أفغاني. نحن أول بلد في الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى عدد المواطنين الأفغان الذين تم اجلاؤهم".

ووصلت آخر طائرة في إطار الجسر الجوي الذي اقامته إيطاليا، صباح السبت ناقلة 58 أفغانياً، ما يرفع إلى 4900 عدد المواطنين الأفغان الذي اجلتهم إيطاليا في بضعة أسابيع.

كذلك، عاد صباح السبت أفراد الطاقم الدبلوماسي والأمني الذين كانوا لا يزالون في كابول.

وتأمل روما إجلاء أفغان آخرين بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ودول في المنطقة.

وأضاف دي مايو "لا يزال ثمة عدد كبير من المواطنين الأفغان الذين ينتظرون إجلاءهم، ولم نعد قادرين على ذلك عبر الجسر الجوي، لكننا مستعدون مع الأمم المتحدة، مع الدول المحاذية لأفغانستان، للعمل لضمان تمكن هؤلاء الأشخاص الذين تعاونوا معنا في الأعوام العشرين الأخيرة" من المغادرة.

وتابع "انتهت مرحلة أولى وتبدأ الآن المرحلة الأصعب. مرحلة ثانية ينبغي أن يكون واجبنا فيها عدم التخلي عن الشعب الأفغاني، عدم التخلي عن النساء الأفغانيات، عدم التخلي عن الشبان الأفغان، عدم التخلي عن جميع من أظهروا طوال تلك الأعوام إرادة كبيرة للتطور والتغيير".

وشاركت إيطاليا في بعثة "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى جانب الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وألمانيا.

ونهاية يوليو(تموز) غادرت آخر كتيبة إيطالية تضم بضع عشرات من العسكريين مدينة هرات في غرب أفغانستان.

وبحسب إحصاءات وزارة الدفاع الإيطالية، أصيب 723 جندياً إيطالياً وقتل 53 من أصل 50 ألف جندي انتشروا في أفغانستان في الأعوام العشرين الأخيرة.