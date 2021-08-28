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السعودية.. انخفاض قياسي لوفيات وإصابات كورونا في المملكة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. انخفاض قياسي لوفيات وإصابات في المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل أقل عدد من الإصابات والوفيات الناتجة عن في المملكة منذ يناير الماضي (كانون الثاني) .

 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 543796 حالة مؤكدة، بزيادة 234 إصابة عن المسجلة الجمعة والتي بلغت 244 حالة.

 

وتم تسجيل 409 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 531733 حالة.

 

كما أعلنت الوزارة تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8526 حالة وفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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