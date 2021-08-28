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دولة الإمارات تقدم 66572 جرعة من لقاح كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 66572 جرعة من لقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 66,572 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية .. والإجمالي حتى اليوم 18,056,765.

 

وبذلك تم تطعيم 86.53 % من إجمالي سكان  الإمارات بجرعة أولى من لقاح كوفيد19 و 75.59 % تلقوا جرعتين.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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