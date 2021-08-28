تفاصيل تفجير آخر قاعدة للمخابرات الأمريكية في أفغانستان

الشارقة - اميمة ياسر -

وأوضح المسؤولين أن التفجير الذي سمع دويه في مختلف أنحاء العاصمة الأفغانية كابول جاء لتدمير قاعدة "إيغل" المحصنة بشدة التي كانت آخر موقع للـ"سي آي إيه" خارج مطار العاصمة الأفغانية.

وأرجع المسؤولين رغبة الولايات المتحدة في تدمير القاعدة للتأكد من أن البيانات والمعدات التي كانت بها لن تقع في أيدي عناصر حركة "طالبان".

يشار إلى أن قاعدة "إيغل" التي تم تدميرها، كانت قد أنشئت مع بداية العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وكانت قبل الحرب مصنع طوب، وتحولت فيما بعد إلى مركز كبير لتدريب قوات مكافحة الإرهاب في أجهزة الاستخبارات الأفغانية.

وأحيطت تلك القاعدة بسرية كبيرة، كما كانت محصنة بجدار ارتفاعه ثلاثة أمتار بالإضافة إلى إنشاء عدة نقاط تفتيش داخلها.

يذكر أن التخلص من تلك القاعدة وما تحتويه من بيانات ومعدات حساسة جاء مع اقتراب 31 أغسطس/ آب وهو الموعد المتفق عليه بين الولايات المتحدة و"طالبان" لإنهاء عمليات الإجلاء من كابول والانسحاب الكامل للقوات الأجنبية.