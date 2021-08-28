شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال 9 تجمعات تنموية العام الجارى.. أبرز مشروعات جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تولى خطة التنمية للعام المالي الحالى 2021/2022 أولوية خاصة بسيناء، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بإحداث طفرة فى محافظات بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية.
وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة العام المالي الجاري 2021/2022 لتنمية محافظة جنوب سيناء حوالي 7 مليارات جنيه تمول الخزانة العامة منها 72.8 % (5.1 مليار جنيه).
ويلاحظ استحواذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو 23.3 % يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 22.9 % ثم قطاعات التعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والنقل والتخزين.
وفي هذا الصدد نستعرض أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة خلال عام الخطة في قطاع الخدمات الاخري :
1- استكمال تسعة تجمعات تنموية، بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية صغيرة قابلة المستدامة.
2- استكمال مشروع معالجة انهيار هضية أم السيد.
3- تطوير المساجد القائمة بالمحافظة .
4- تنمية وتطوير ثمان قرى بالمحافظة ، بهدف تحسين مستوى خدمات البنية الأ والخدمات العامة، والمستوى الاقتصادي للمواطنين، ودعم المشاركة المجتمعية .
5- رفع كفاءة وتطوير المجازر بالمحافظة للحفاظ على البيئة من التلوث .
6- استكمال المخططات التفصيلية للمدن والقرى بالمحافظة، للحفاظ على الأراضي من الزحف العمراني، ومواجهة الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير المرافق.