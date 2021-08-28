شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال 9 تجمعات تنموية العام الجارى.. أبرز مشروعات جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى خطة التنمية للعام المالي الحالى 2021/2022 أولوية خاصة بسيناء، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بإحداث طفرة فى محافظات بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية.

وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة العام المالي الجاري 2021/2022 لتنمية محافظة جنوب سيناء حوالي 7 مليارات جنيه تمول الخزانة العامة منها 72.8 % (5.1 مليار جنيه). ويلاحظ استحواذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو 23.3 % يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 22.9 % ثم قطاعات التعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والنقل والتخزين. وفي هذا الصدد نستعرض أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة خلال عام الخطة في قطاع الخدمات الاخري :