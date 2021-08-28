قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات في العالم المجرى الملاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER ACE" وهي أكبر سفينة حاويات في العالم.

وتعبر السفينة في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا.

جاء ذلك خلال تفقد الفريق ربيع حركة الملاحة بالقناة، ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة.

بالإضافة لتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، والمتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

وتتبع السفينة العملاقة صاحبة الرقم القياسي في عدد الحاويات المحمولة بسعة ٢٣٩٩٢ حاوية مكافئة الخط الملاحي "EVER GREEN" وتتخطى بذلك سعة سفينة الحاويات "HMM ALGAZERAS" لتصبح هي السفينة الأكبر عالميًا من حيث عدد الحاويات.

وتعد السفينة العملاقة "EVER ACE " الأولى التي يجري تشغيلها ضمن سلسلة مكونة من ١٢ سفينة من الفئة A والتي جرى بناؤها لصالح الخط الملاحي العالمي، إذ تتولى ترسانة سامسونج للصناعات الثقيلة بناء ٦ سفن، فيما يجري بناء ٦ سفن أخرى في الصين.

وقال الفريق ربيع، إن عبور سفن الحاويات الأكبر عالميًا لقناة السويس في أولى رحلاتها البحرية يعكس ثقة المجتمع الملاحي في قدرة القناة على استقبال واستيعاب الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الحاويات العملاقة.

وأوضح الفريق ربيع أن عبور السفينة العملاقة "EVER ACE" لقناة السويس يعد تتويجا لعلاقات التعاون التي تجمع هيئة قناة السويس بالخط الملاحي العالمي EVER GREEN وأحد أهم عملائها.

وأشار إلى أن ٢١٠ سفينة تابعة للخط الملاحي عبرت لقناة السويس خلال العام الماضي بإجمالي حمولات صافية قدرها ٣١ مليون و٧٧٤ ألف طن، وعبور ١٤٥ سفينة تابعة للخط الملاحي منذ بداية العام الحالي بإجمالي حمولات صافية قدرها ٢٢ مليون و٤٠٧ ألف طن.

وأعرب الكابتن يانج قبطان السفينة عن سعادته لعبور قناة السويس الجديدة من على متن أكبر سفينة حاويات في العالم EVER ACE، موجهًا التحية لإدارة قناة السويس والتعاون البناء مع مرشديها لضمان عبور السفينة بأمان وسلامة.

جدير بالإشارة، أن طول السفينة العملاقة يبلغ ٤٠٠ متر، وعرضها ٦١,٥ مترا، فيما يبلغ غاطسها ١٥ مترا.