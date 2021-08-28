ميناء دمياط يستقبل ٢٠ سفينة و١٢ ألف طن ذرة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 20 سفينة، تزامنًا مع انتظام أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة، اليوم السبت.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 15767 طن فوسفات، و8792 طن يوريا و4515 طن داي أمونيوم.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 1619 طن خشب زان، و610 أطنان أبلاكاش و12 ألف طن ذرة و10940 طن حديد.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 28902 أطنان، بينما في مخازن القطاع الخاص 1392 طنًا.