يصل لـ 50 ألف جنيه.. تفاصيل قرض سداد مصروفات المدارس في بنك ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

يقدم بنك ناصر الاجتماعي قرضًا خاصة بسداد مصروفات المدارس والجامعات الخاصة أو الحكومية.

ويهدف القرض لتخفيف أعباء المصروفات الدراسية عن كاهل الأسرة المصرية لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالجامعات.

ويوضح الخليج 365 شروط وتفاصيل قروض مصروفات المدارس في بنك ناصر الاجتماعي:

قيمة التمويل: تصل إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى مع إمكانية زيادته حسب نوع العميل.

فترة السداد: عام واحد أو فترة دراسية كاملة.

متوسط العائد: يتراوح من 20% إلى 22% سنويا متناقص حسب وجود ضامن ونوع وظيفة العميل.

السن: من 21 عاما إلى 60 عاما.

الدخل الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة من التمويل.

ويطلب البنك عدة أوراق من العملاء ليتمكنوا من الحصول على برنامج سداد مصروفات الدراسة وهي:

1-طلب الحصول على التمويل.

2-صورة بطاقة الرقم القومي.

3-إيصال مرافق حديث.

4-بيان مفردات الدخل.

5-تقديم خطاب من المدرسة يفيد السنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات، ومن ثم يتم استخراج شيك باسم المدرسة.

6-أصحاب المرتبات: تقديم تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطي قيمة القسط الشهري.

7-تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهري بما يغطى قيمة القسط الشهري على أن تتعهد جهة عمله بتحويل مرتبه حال طلب البنك ذلك.

8-أصحاب الودائع الادخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي بتجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه.