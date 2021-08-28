اخبار العالم

جرحى خلال مشاجرة على المحروقات في لبنان

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - سقط ثلاثة جرحى على الأقل، اليوم السبت، خلال مشاجرة على إحدى محطات المحروقات في جنوب لبنان. وأعلنت قناة «الجديد» المحلية أن مجموعة من الأهالي توجهوا إلى إحدى محطات الوقود للاستفسار والاحتجاج على طريقة تعبئة البنزين، لكنهم فوجئوا بالهجوم عليهم من المسؤولين عن المحطة بالرصاص والآلات الحادة.
وسقط نتيجة المشاجرة ثلاثة جرحى نقلوا إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وتضرر عدد من السيارات بسبب الإشكال.
وحضرت عناصر من القوى الأمنية وعملت على فض المشاجرة. ويعاني لبنان نقصاً حاداً في مادة المحروقات بسبب الأزمة المالية التي يعيشها البلد.
ويضطر أصحاب السيارات إلى الوقوف في طوابير طويلة لتعبئة البنزين. وهو ما يخلق مشاحنات بين الجمهور.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا