جرحى خلال مشاجرة على المحروقات في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - سقط ثلاثة جرحى على الأقل، اليوم السبت، خلال مشاجرة على إحدى محطات المحروقات في جنوب لبنان. وأعلنت قناة «الجديد» المحلية أن مجموعة من الأهالي توجهوا إلى إحدى محطات الوقود للاستفسار والاحتجاج على طريقة تعبئة البنزين، لكنهم فوجئوا بالهجوم عليهم من المسؤولين عن المحطة بالرصاص والآلات الحادة.

وسقط نتيجة المشاجرة ثلاثة جرحى نقلوا إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وتضرر عدد من السيارات بسبب الإشكال.

وحضرت عناصر من القوى الأمنية وعملت على فض المشاجرة. ويعاني لبنان نقصاً حاداً في مادة المحروقات بسبب الأزمة المالية التي يعيشها البلد.

ويضطر أصحاب السيارات إلى الوقوف في طوابير طويلة لتعبئة البنزين. وهو ما يخلق مشاحنات بين الجمهور.