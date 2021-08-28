دولة الإمارات تقدم 66572 جرعة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 66,572 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية .. والإجمالي حتى اليوم 18,056,765.



وبذلك تم تطعيم 86.53 % من إجمالي سكان الإمارات بجرعة أولى من لقاح كوفيد19 و 75.59 % تلقوا جرعتين.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".