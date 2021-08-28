الجيش الكويتي يؤكد العثور على صاروخ "كاتيوشا" بالقرب من الحدود مع العراق

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

أكد الجيش الكويتي، السبت، العثور على صاروخ "كاتيوشا" بالقرب من الحدود الدولية المشتركة مع العراق.



وبحسب بيان للجيش الكويتي فإن عملية مسح ميداني لكامل الحدود الدولية مع العراق أظهرت سقوط الصاروخ لكنه أكد عدم وجود أضرار مادية أو بشرية.

وقال: "المنطقة الحدودية الشمالية آمنة ومستقرة".

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، نفت رئاسة الأركان الكويتية، ما تم تداوله بشأن تجاوز 3 صواريخ لحدود البلاد واستهداف محيط قاعدة أمريكية.

رئاسة الأركان الكويتية، أكدت في بيان عبر تويتر، أن حدود البلاد مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث.

والجمعة، أعلن مصدر أمني عراقي أن هجوماً صاروخياً استهدف رتلاً للتحالف الدولي قرب منفذ سفوان عند الحدود الكويتية العراقية.

وتحدثت مصادر على أن الصواريخ الثلاث استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في منفذ جريشان (سفوان من الجانب العراقي)".

تطورات استبقت انعقاد قمة دول جوار العراق في بغداد التي انطلقت اليوم السبت بحضور قادة ورؤساء دول الجوار والمنطقة.

وغالباً ما يقف وراء تلك الاستهدافات التي تطال مصالح واشنطن والتحالف الدولي مليشيات عراقية مسلحة موالية لطهران.