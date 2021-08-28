28 أغسطس , 2021
الصورة: رويترز
أعلنت الولايات المتحدة،الجمعة، تسجيل أول إصابات لغزلان بكوفيد-19 في العالم ليضاف الغزال إلى قائمة الحيوانات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالمرض.
وجاء في بيان أن وزارة الزراعة الأمريكية سجلت الإصابات بفيروس “سارس كوف 2” الذي يسبب كوفيد-19 في الغزال البري الأبيض الذيل في ولاية أوهايو.
وقالت ليندساي كول المتحدثة باسم وزارة الزراعة الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز “لا نعرف كيف تعرضت الغزلان لـ”سارس-كوف-2”.
وأضافت: “من الممكن أنها تعرضت له من خلال البشر أو البيئة أو غزلان أخرى أو حيوانات أخرى”.
وفي السابق سجلت وزارة الزراعة الأمريكية إصابة حيوانات بكوفيد-19 من بينها كلاب وقطط ونمور وأسود وفهود جليدية وثعالب مائية وغوريلات وحيوان المينك.
وفي يناير، التقطت مجموعة من 8 غوريلات في منشأة شقيقية للحديقة، وهي حديقة حيوانات سان دييغو سفاري بارك، فيروس كورونا، من الحارس الذي كان مصابا دون أن تظهر عليه أعراض، وأصبحت مجموعة الغوريلا، التي تعافت منذ ذلك الحين، أول مثال معروف للفيروس الذي أصاب القردة.
دراسة: لقاح فايزر يزيد مخاطر التهاب عضلة القلب بصورة طفيفة
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أول إصابات لغزلان بكورونا في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.