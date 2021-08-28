انت الان تتابع خبر السيتي يُذل 'المدفعجية' في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-28 | 15:34
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سحق مانشستر سيتي ضيفه أرسنال بخماسية نظيفة مساء السبت، بافتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتناوب كل من إلكاي جوندوجان (7) وفيران ترويس (12 و84) وجابرييل جيسوس (43) ورودري (53)، على تسجيل أهداف سيتي.
وهذا هو الفوز الثاني لمانشستر سيتي بالمسابقة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف أمام 5 فرق لم تلعب بعد في الجولة، فيما تلقى أرسنال هزيمته الثالثة على التوالي ليقبع في قاع الترتيب.
وهذا هو الفوز الثاني لمانشستر سيتي بالمسابقة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف أمام 5 فرق لم تلعب بعد في الجولة، فيما تلقى أرسنال هزيمته الثالثة على التوالي ليقبع في قاع الترتيب.
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