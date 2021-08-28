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السيتي يُذل 'المدفعجية' في الدوري الإنجليزي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-28 | 15:34

السيتي يُذل

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سحق مانشستر سيتي ضيفه أرسنال بخماسية نظيفة مساء السبت، بافتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتناوب كل من إلكاي جوندوجان (7) وفيران ترويس (12 و84) وجابرييل جيسوس (43) ورودري (53)، على تسجيل أهداف سيتي.

وهذا هو الفوز الثاني لمانشستر سيتي بالمسابقة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف أمام 5 فرق لم تلعب بعد في الجولة، فيما تلقى أرسنال هزيمته الثالثة على التوالي ليقبع في قاع الترتيب.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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