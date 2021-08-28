دولة أوروبية تعلن اختتام عمليات إجلاء المدنيين من أفغانستان

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات البريطانية، اليوم السبت، اختتام عمليات إجلاء المدنيين من أفغانستان عبر مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، حسب وكالة رويترز، أنه لن تكون هناك رحلات جديدة لنقل المدنيين من كابل، لكن ستكون هناك رحلات لإجلاء العسكريين البريطانيين المنتشرين هناك ومجموعة صغيرة من الأفغان.



وقال السفير البريطاني في أفغانستان لوري بريستو، في تصريح مسجل من مطار كابل نشره على حسابه في "تويتر" اليوم إن المملكة المتحدة منذ 13 أغسطس أجلت نحو 15 ألفا من مواطني بريطانيا والموظفين الأفغان وغيرهم.

