في حضور أمير قطر والوفد التركي.. السيسي خلال مؤتمر بغداد: «نرفض التدخلات الخارجية في شئون العراق.. وندعو لعدم توفير ملاذات آمنة للإرهابيين»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفضه التدخلات الخارجية في العراق، مؤكداً أن مصر "تقف بجانب العراق في مواجهة الإرهاب والتحديات وترفض كافة التدخلات الخارجية"، داعياً القوى الدولية لاحترام سيادة العراق ووقف التدخلات على أرضه.

وأضاف السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة اليوم السبت: "مصر ستواصل دعم الحكومة العراقية في جهودها لتحقيق استقرار البلاد، فمؤتمر بغداد فرصة للتشاور والتعاون لمواجهة التحديات".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن العراق واجه التأثيرات السلبية للإرهاب والحروب، وشهد العراق تدخلات خارجية متعددة، مؤكداً دعمه الكاملة للسلطات العراقية في مواجهة الإرهاب.

وقال السيسي في كلمته: "نجدد الدعم ونلتزم بالمباديء الثابتةالتي لا خلاف عليها وهي حسن الجوار ومساندة الدول والتدخل غير المشروط في شئونها الداخلية والتوقف عن سياسة فرض الامر الواقع بالقوة العسكرية أو المادية ،وضرورة عدم توفير ملاذات آمنة للجماعات المتطرفة أو نقل عناصرها من دول لأخرى".

وتابع الرئيس: "هذا اللقاء فرصة للتشاور وبناء مواقف موحدة، في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة التي تستلزم التعاون بشكل بناء".

وأشاد السيسي بالإنجازات المتحققة في العراق، وتمكنه من دحر الإرهاب والقضاء على مشروع داعش بالمنطقة.

وأكد السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك.

ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى الشعب العراقي، قائلاً: "حافظوا على بلدكم.. ابنوا وعمروا وتعانوا.. العراق يستحق بكم الرقي والتطور والسلام".