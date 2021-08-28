اخبار العالم

دولة الإمارات تتخطى حاجز 18 مليون جرعة من لقاح كورونا

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تتخطى حاجز 18 مليون جرعة من لقاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 66,572 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى السبت 18,056,765 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 182.57 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا