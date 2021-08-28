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أبرز ما قاله رئيس وزراء الكويت خلال قمة بغداد

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محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن قمة دول جوار العراق ببغداد تأتي في وقت دقيق بالمنطقة.

 

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء الكويتي أمام قمة دول جوار العراق، التي تحتضنها بغداد بمشاركة عربية وأوروبية.

 

 

وقال: منطقتنا لن تنعم بالاستقرار طالما العراق يفتقده.. فالعراق أحد الركائز الأمنية والاقتصادية الهامة في المنطقة".

 

وأضاف: "باستقرار العراق تتعزز فرص تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة".

 

ومضى رئيس الوزراء الكويتي في كلمته: "العراق تمكن من تخطي الصعاب ومنها هجمات الجماعات الإرهابية".

 

وأكد أن علاقة الكويت مع العراق تسير بخطى ثابتة وتستهدف تعزيز الأواصر الثنائية.

 

وتابع :"نجدد التزامنا بمساندة العراق لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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