الرئيس المصري يدعو لتدشين مرحلة جديدة من التعاون مع العراق

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون مع العراق.



دعوة الرئيس المصري جاءت خلال كلمته أمام قمة دول جوار العراق، التي تحتضنها بغداد بمشاركة عربية وأوروبية.

ووصف السيسي العراق بأنه "أحد قلاع العروبة ومراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي".

وأضاف: "العراق واجه على مدى السنوات الماضية التأثيرات السلبية للإرهاب والحروب، وعلينا أن نتوحد في مواجهة ما يهدد مستقبل شعوبنا باعتماد سياسات تنموية حقيقية".

ولفت إلى أن "العراق شهد تدخلات خارجية متنوعة، وعلينا التكاتف معه، كما ننظر بتقدير بالغ للإنجازات التي حققها العراق الفترة الماضية".

وثمن الرئيس المصري "ما حققه العراق من دحر الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش".

وعبر عن ثقة بلاده في قدرة الدولة العراقية على إنجاح الاستحقاق الانتخابي المنتظر.

ومضى في حديثه: "نساند الحكومة العراقية في جهودها الرامية لتحقيق الاستقرار والعودة لدور بغداد الإقليمي".

وقال: "نعتزم مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة مع العراق، كما نرفض التدخلات الخارجية في شؤون العراق والاعتداء على أراضيه".

وشدد السيسي على وقوف مصر كسند وداعم للحكومة العراقية في مهمتها لصون أمن واستقرار بلادها.