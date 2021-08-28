الأمين العام لجامعة الدول العربية يشارك فى قمة بغداد

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

وصل إلى بغداد اليوم السبت، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للمشاركة في أعمال قمة بغداد للتعاون والشراكة، وكان باستقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.



وتنطلق في بغداد اليوم السبت قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الاقليمي ومنظمات عربية ودولية.

وبحسب مصادر عراقية فإن المشاركين فى القمة سوف يناقشون ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وتضم قائمة البلدان المشاركة كل من الإمارات والسعودية والكويت ومصر والاردن وقطر وإيران وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين والأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين عام مجلس التعاون الخليجى.