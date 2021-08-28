انت الان تتابع خبر التعاون الاسلامي تدعو لدعم دولي لإعادة اعمار العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم السبت، لدعم دولي لإعادة اعمار العراق، فيما أشار إلى أن العراق يقف على اعتاب مرحلة جديدة تتطلب دعما اقليميا.
وقال العثيمين في كلمته ضمن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وتابعتها الخليج 365، إن "نبارك كل الجهود الساعية لدعم العراق وإعادة اعماره ليواصل دوره الريادي في العالم العربي والاسلامي"، مبيناً أن "العراق يحظى بمكانة خاصة داخل المنظمة".
وأضاف، "ندعو لدعم دولي لإعادة اعمار العراق"، مؤكداً أن "العراق سيواصل اسهامه في تعزيز اسس الاستقرار العالمي وإحباط المحاولات الارهابية الساعية للنيل من مقدراته".
ولفت العثيمين إلى، أن "العراق يقف على اعتاب مرحلة جديدة تتطلب دعما اقليميا"، مؤكداً تمتع العراق بقدرات بشرية وامكانات اقتصادية.
وأضاف، "ندعو لدعم دولي لإعادة اعمار العراق"، مؤكداً أن "العراق سيواصل اسهامه في تعزيز اسس الاستقرار العالمي وإحباط المحاولات الارهابية الساعية للنيل من مقدراته".
وتابع، أن "الارهاب انتهك الحرمات في العراق باسم الاسلام عام 2014".
ولفت العثيمين إلى، أن "العراق يقف على اعتاب مرحلة جديدة تتطلب دعما اقليميا"، مؤكداً تمتع العراق بقدرات بشرية وامكانات اقتصادية.