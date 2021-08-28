التعاون الاسلامي تدعو لدعم دولي لإعادة اعمار العراق

وقال العثيمين في كلمته ضمن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وتابعتها الخليج 365، إن "نبارك كل الجهود الساعية لدعم العراق وإعادة اعماره ليواصل دوره الريادي في العالم العربي والاسلامي"، مبيناً أن "العراق يحظى بمكانة خاصة داخل المنظمة".وأضاف، "ندعو لدعم دولي لإعادة اعمار العراق"، مؤكداً أن "العراق سيواصل اسهامه في تعزيز اسس الاستقرار العالمي وإحباط المحاولات الارهابية الساعية للنيل من مقدراته".

وتابع، أن "الارهاب انتهك الحرمات في العراق باسم الاسلام عام 2014".

ولفت العثيمين إلى، أن "العراق يقف على اعتاب مرحلة جديدة تتطلب دعما اقليميا"، مؤكداً تمتع العراق بقدرات بشرية وامكانات اقتصادية.

