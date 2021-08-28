انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في اربع محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، عن القاء القبض على عدد من المتهمين في مناطق متفرقة من البلاد.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "مفارزها ألقت القبض على 25 متهما في محافظات "بابل، والبصرة، وذي قار،وكركوك" وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي. واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بالمخدرات".