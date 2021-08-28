الجامعة العربية تؤكد: دعم العراق واجب علينا وحق لشعبه

وقال أبو الغيط في كلمته ضمن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وتابعتها الخليج 365، إن "العراق عانى كثيرا خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن خاض العراق حربا شريفة ضد الارهاب ودافع عن قيم الحضارة في كل مكان، مشدداً على أن دعم بغداد واجب وحق لشعبه".وأشار إلى أن "العراق يسعى إلى بناء علاقات جديدة مع دول المنطقة"، مضيفاً "لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراعات".

وتابع أبو الغيط، "جمعتنا في مؤتمر بغداد محبة العراق".

